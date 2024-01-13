Янчук назвал досадным поражение Касаткиной в финале турнира WTA в Аделаиде

Россиянка проиграла Елене Остапенко из Латвии в двух сетах

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина имела высокие шансы на победу в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде против представительницы Латвии Елены Остапенко, поэтому ее поражение является досадным. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Матч закончился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Остапенко.

"Досадное поражение, перед финалом мне казалось, что шансы Касаткиной выше. Она играла разнообразнее соперницы, но сегодня этого не хватило. Касаткина еще не вышла на пик формы, думаю, она еще прибавит на Открытом чемпионате Австралии, но она провела неплохой турнир, этот результат добавит ей уверенности", - сказал Янчук.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Общий фонд соревнований составляет $922,5 тыс. Турнир проводится с 2020 года, победительницей прошлогоднего розыгрыша является швейцарка Белинда Бенчич. Россиянки ни разу не выигрывали эти соревнования.