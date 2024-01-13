Семин считает, что Романцев мог бы работать тренером гораздо дольше

По мнению бывшего главного тренера "Локомотива", Олег Романцев не смог найти общего языка с руководителями того или иного клуба

ТАСС, 13 января. Олег Романцев мог бы работать тренером намного дольше, если бы нашел понимание с руководителями того или иного клуба. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер сборной России по футболу и московского "Локомотива" Юрий Семин.

Последней командой, которой руководил Романцев, было московское "Динамо". Он покинул пост главного тренера бело-голубых в мае 2005 года.

"[Он мог бы работать значительно дольше] если бы с ним все время работал такой в высшей степени профессиональный руководитель, как Николай Старостин. Был бы он во главе "Спартака" еще много лет - победная история клуба продолжалась бы намного больше, - сказал Семин. - Но Николая Петровича не стало, а после него пришли новые "талантливые менеджеры". Только в другой области, а не в футболе. И Романцев не нашел с ними общий язык. А может быть, его и не надо было с ними искать. Поэтому он, по всей видимости, и ушел".

"Вполне возможно, что это один из факторов. Но главная причина, как я думаю, - он не нашел второго Николая Петровича. Союзника в том, как он понимал футбол", - добавил он.

Романцеву 4 января исполнилось 70 лет. Он занимал пост главного тренера "Спартака" с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. На этом посту он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР, в качестве игрока он становился чемпионом СССР, бронзовым призером Олимпийских игр.