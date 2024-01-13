Семин считает заслуженными победы Романцева на посту главного тренера "Спартака"

В должности наставника "Спартака" Романцев стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР

ТАСС, 13 января. Олег Романцев достиг успехов на должности главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" не за счет финансового преимущества, а за счет кропотливой работы. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин.

"[Отношусь к аргументации недоброжелателей Романцева - что он выигрывал, пока у "Спартака" было больше денег, чем у остальных] как к глупости. Он просто работал в то время лучше всех. В плане тактики, подбора игроков, который ей соответствовал, а не являлся беспорядочным набором индивидуально сильных мастеров. Деньги же, полученные в первую очередь от регулярных побед в еврокубках, в частности, в Лиге чемпионов, и продажи им же подготовленных футболистов в Европу, - следствие этой работы, а не преимущества "Спартака" в финансах. Клуб зарабатывал деньги на поле, а не получал их от кого-то в подарок", - заявил Семин.

"Олег нашел и привез в "Спартак" без всяких агентов Онопко, Карпина, Радченко и многих других футболистов, которые до красно-белых не казались такими уж явными талантами. У него выдающееся чутье на игроков. А сколько футболистов, поиграв у Романцева, уехало в Испанию, Германию, Италию и хорошо играло там много лет, представляя честь нашей страны! У Романцева не было изначально большего бюджета, чем у конкурентов, чтобы переманить их деньгами", - добавил он.

Романцеву 4 января исполнилось 70 лет. Он занимал пост главного тренера "Спартака" с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. На этом посту он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР, в качестве игрока он становился чемпионом СССР, бронзовым призером Олимпийских игр.