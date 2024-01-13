Чесноков: все российские теннисисты могут пройти первый круг Australian Open

Чесноков считает, что россиянам достались проходимые соперники в первом круге

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российским теннисистам достались проходимые соперники в первом круге Australian Open, все могут пройти дальше. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В основной части турнира Россию представят 6 мужчин и 15 женщин.

"Жеребьевка нашим теннисистам досталась вполне приятная, у всех проходимые соперники. Я думаю, что все могут выйти во второй круг. Если говорить о наших лидерах, [Данииле] Медведеве и [Андрее] Рублеве, то они могут далеко пройти, а у женщин выход в четвертьфинал будет уже огромным успехом", - сказал Чесноков.

Australian Open пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне.