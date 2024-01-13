На этапе Гран-при в Португалии выступят 23 российских дзюдоиста

Этап Гран-при пройдет с 26 по 28 января

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Участие в предстоящем этапе Гран-при по дзюдо в Португалии примут 23 российских спортсмена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

Мужскую сборную России представят Гамзат Заирбеков, Аюб Блиев (весовая категории до 60 кг), Яго Абуладзе, Мурад Чопанов (до 66 кг), Махмадбек Махмадбеков, Данил Лаврентьев (до 73 кг), Хасан Халмурзаев, Давид Карапетян (до 81 кг), Мансур Лорсанов, Эльдар Аллахвердиев (до 91 кг), Арман Адамян, Матвей Каниковский (до 100 кг), Инал Тасоев и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). В женских соревнованиях примут участие Сабина Гилязова, Дарья Курбонмамадова (до 57 кг), Камила Бадурова, Дали Лилуашвили (до 63 кг), Дарья Храмойкина (до 70 кг), Надежда Татарченко, Антонина Шмелева (до 78 кг), Элис Старцева и Дарья Владимирова (свыше 78 кг).

Этап Гран-при пройдет с 26 по 28 января в Одивелаше. Россияне выступят на турнире в нейтральном статусе. Данные соревнования пойдут в зачет квалификации на Олимпийские игры в Париже.