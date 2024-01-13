Футболист "Монако" Головин отметился первым результативным действием в 2024 году

"Монако" проиграл "Реймсу" со счетом 1:3 в матче чемпионата Франции

ТАСС, 13 января. Футбольный клуб "Монако" со счетом 1:3 проиграл "Реймсу" в домашнем матче 18-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей забитыми мячами отметились Тедди Теума (35-я минута), Реда Хадра (55) и Азор Матусива (90+6). У проигравших отличился Виссам Бен-Йеддер (49). Российский полузащитник Александр Головин записал на свой счет результативную передачу, которая стала для него первой в 2024 году и третьей в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Также в активе россиянина пять голов в 16 матчах национального первенства.

"Монако" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции с 33 очками. "Реймс" располагается на пятой позиции, набрав 29 очков. В следующем туре "Монако" 27 января встретится на выезде с "Марселем", "Реймс" на следующий день примет "Нант".