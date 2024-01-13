Ларионов рассказал, что не видит души в игре хоккеистов "Торпедо"

Нижегородский клуб уступил на выезде московскому "Динамо" со счетом 1:6

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Хоккеисты нижегородского "Торпедо" не показывают целостную игру, в ней нет души, присущей команде. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов.

"Торпедо" на выезде уступило московскому "Динамо" со счетом 1:6 в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги.

"Большое спасибо болельщикам, которые были с нами до конца. Мы перед ними в долгу. Мы хорошо начали в Минске, но плохо начали с ЦСКА. Здесь целый комплекс вопросов, которые мы должны совместно решить, - сказал Ларионов. - Скорее всего, это ментальная подготовка к матчам - нужно быть готовым, что с самого начала игры соперник заряжен. В этом плане у нас есть большая пища для размышлений, меня это настораживает. Нужно глубоко покопаться в своих резервах, посмотреть, что происходит внутри команды".

"После 0:3 я считал, что мы вернулись в игру, играли неплохо и могли забить. Но, к сожалению, этого не произошло. Пока говорить о целостности не приходится. Мы увидели фрагменты игры, но души команды, которая присуща, пока, к сожалению, не видно", - добавил он.

Ларионов рассказал, в чем могут быть проблемы у "Торпедо" по игре. "Какие-то вещи в плане подготовки и деталей мы отпустили, нас немножко лихорадит из-за того, что у нас постоянно меняются звенья. У "Динамо" почти весь сезон первое звено играет вместе, у нас такого нет, к сожалению. Мы сейчас не будем нажимать на кнопку паники, потому что в этом нет смысла", - отметил главный тренер "Торпедо".

"Торпедо" проведет следующую встречу дома 16 января с лидером Восточной конференции магнитогорским "Металлургом".