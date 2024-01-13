Нападающий "Динамо" Пакетт прокомментировал хет-трик в матче КХЛ с "Торпедо"

По мнению хоккеиста, вся команда провела замечательную игру

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий московского "Динамо" Седрик Пакетт, сделавший хет-трик в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским "Торпедо", отметил, что без поддержки партнеров не сумел бы добиться такого результата.

"Должен сказать, что вся команда сыграла замечательно. Я не смог бы добиться такого результата без партнеров: они всегда находят меня, когда я стою на пятачке, отдают прекрасные передачи, - сказал Пакетт ТАСС. - Мне нравится с ними играть, и очень здорово, что у меня получается так в последнее время забрасывать шайбы".

В субботу "Динамо" разгромило "Торпедо" со счетом 6:1. В следующей игре московский клуб 18 января примет нижнекамский "Нефтехимик".