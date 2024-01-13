FIDE получила письмо от Карлсена с отказом участвовать в турнире претендентов

Норвежца заменит азербайджанец Ниджат Абасов

ТАСС, 13 января. Лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен направил письмо в Международную федерацию шахмат (FIDE), в котором заявил об отказе участвовать в следующем турнире претендентов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Несмотря на квалификацию в турнир претендентов 2024 года, Магнус Карлсен официально снялся с соревнований. Карлсен ранее заявлял о своем нежелании принимать участие в турнире, однако официальное письмо об отказе было получено FIDE сегодня", - говорится в сообщении.

Карлсена заменит азербайджанец Ниджат Абасов, который занял четвертое место на Кубке мира. Норвежец стал победителем турнира. Согласно регламенту, три лучших шахматиста по итогам соревнований получали путевку в турнир претендентов.

Также в турнире претендентов сыграют россиянин Ян Непомнящий, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, индийцы Видит Гуджрати, Рамешбабу Прагнанандха, Доммараджу Гукеш и представляющий Францию Алиреза Фируджа.

Турнир претендентов пройдет с 2 по 25 апреля в Торонто, его победитель получит право сыграть в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.

В 2022 году Карлсен отказался играть матч за мировую шахматную корону, в котором должен был второй раз подряд встретиться с Непомнящим, и был лишен звания чемпиона мира. Норвежец стал чемпионом мира по классическим шахматам в 2013 году и защищал титул четыре раза.