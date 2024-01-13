Сноубордист Логинов назвал трудной победу на Кубке чемпионов

Дмитрий Логинов победил в дисциплине "параллельный слалом"

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Конкуренция на Кубке чемпионов по сноуборду в дисциплине "параллельный слалом" была высокой, поэтому победа трехкратному чемпиону мира Дмитрию Логинову далась тяжело. Об этом Логинов рассказал ТАСС.

В финале Логинов победил Ярослава Степанко.

"У меня остались только положительные эмоции от соревнований, всегда приятно побеждать. Здорово, что к нам пришло много народа, атмосфера была потрясающая. Сегодня было морозно, но для нас это только плюс, потому что в такую погоду снег жесткий и трасса была практически идеальной. Это была трудная победа, в квалификации я был только восьмым, рад, что получилось выиграть, конкуренция была очень серьезной", - сказал Логинов.

Соревнования проходили в Москве, в них принимали участие спортсмены из России, Казахстана, Ирана и Японии.