Болельщики выбрали Бобровского и Георгиева для участия в Матче звезд НХЛ

Ранее в список участников вошли Игорь Шестеркин, Никита Кучеров и Кирилл Капризов

ТАСС, 13 января. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский и голкипер "Колорадо" Александр Георгиев примут участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Россияне были выбраны по результатам голосования среди болельщиков. Также в мероприятии примут участие американский вратарь "Бостона" Джереми Свэйман, канадский защитник "Колорадо" Кейл Макар и германский нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль. Оставшихся семь игроков НХЛ объявит в ночь на воскресенье.

5 января НХЛ объявила имена 32 хоккеистов, выбранных департаментом лиги по хоккейным операциям для участия в Матче звезд. В список вошли трое россиян - голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин, нападающий "Тампы" Никита Кучеров и форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов.

Бобровскому 35 лет, в нынешнем сезоне он провел 31 матч, в которых в среднем пропускает 2,42 шайбы, его коэффициент надежности составляет 91,3%. Вратарь в третий раз выбран для участия в Матче звезд НХЛ, ранее он получал приглашения в 2015 и 2017 годах, однако в 2015-м не смог принять участие из-за травмы. Георгиеву 27 лет, в составе "Колорадо" в нынешнем сезоне вратарь сыграл 35 матчей, в среднем он пропускает 2,88 шайбы за игру с коэффициентом надежности 89,8%. Россиянина впервые вызвали для участия в мероприятии.

Матч звезд пройдет в Торонто с 1 по 3 февраля. Канадский город впервые с 2000 года примет данное мероприятие.