Сборная Узбекистана с Файзуллаевым в составе стартовала с ничьей на Кубке Азии по футболу

Встреча со сборной Сирии завершилась без забитых мячей

ТАСС, 13 января. Сборная Узбекистана со счетом 0:0 сыграла вничью с командой Сирии в первом туре группового этапа Кубка Азии по футболу. Турнир проходит в Катаре.

В стартовом составе сборной Узбекистана вышел бывший полузащитник московского "Спартака", екатеринбургского "Урала" и "Уфы" Остон Урунов, он был заменен на 90-й минуте. Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, также выступающий за сборную Узбекистана, появился на поле после первого тайма.

Команды выступают в группе B. В следующем туре сборная Узбекистана сыграет с командой Индии, сборная Сирии встретится с командой Австралии. Встречи пройдут 18 января.

В других матчах игрового дня сборная Австралии победила команду Индии (2:0), сборная Китая сыграла вничью с командой Таджикистана (0:0).

Кубок Азии изначально должен был пройти с 16 июня по 16 июля 2023 года в Китае. В мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за пандемии коронавируса, в октябре того же года соревнования были перенесены в Катар. Предыдущий розыгрыш прошел в 2019 году, победителем стала сборная Катара, впервые выигравшая турнир.