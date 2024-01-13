Нападающий "Рейнджерс" Панарин прервал результативную серию из девяти матчей в НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2:3 проиграл "Вашингтону"

ТАСС, 13 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2:3 проиграл "Вашингтону" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Манта (18-я минута), Ник Дауд (47) и Ти Джей Оши (49). У проигравших дважды отличился Адам Фокс (14, 26). Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов записал на свой счет результативную передачу. Лучший бомбардир "Вашингтона" в нынешнем сезоне Александр Овечкин пропустил игру из-за травмы нижней части тела.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин прервал серию из девяти матчей с набранными очками. За это время россиянин набрал 15 очков (9 шайб + 6 голевых передач). В последний раз Панарин не сумел отметиться результативными действиями 23 декабря в домашнем матче против "Эдмонтона" (3:4). Панарин является лучшим бомбардиром клуба в сезоне и занимает третье место в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата с 58 очками (26+32) в 41 встрече.

"Рейнджерс" потерпели четвертое поражение подряд, команда возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 54 очка по итогам 41 матча. "Вашингтон" располагается на пятой позиции Столичного дивизиона с 46 очками после 40 игр. Следующий матч в регулярном чемпионате команды вновь проведут между собой, встреча пройдет 14 января в Нью-Йорке.