Сборная Кот-д'Ивуара обыграла команду Гвинеи-Бисау в первом матче Кубка Африки по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0

ТАСС, 14 января. Футболисты сборной Кот-д'Ивуара со счетом 2:0 победили команду Гвинеи-Бисау в матче открытия Кубка африканских наций. Встреча прошла в Абиджане.

Забитыми мячами отметились Секо Фофана (4-я минута) и Жан-Филипп Крассо (58).

Команды выступают в группе A вместе со сборными Нигерии и Экваториальной Гвинеи, который свой матч первого тура проведут в воскресенье. Во втором туре сборная Кот-д'Ивуара сыграет против команды Нигерии, сборная Гвинеи-Бисау - против команды Экваториальной Гвинеи. Игры состоятся 18 января.

Турнир проходит в Кот-д'Ивуаре и завершится 11 февраля. Изначально соревнования должны были провести в 2023 году, однако из-за погодных условий их перенесли на 2024-й. В последний раз турнир проходил в 2021 году, тогда победу одержала сборная Сенегала.