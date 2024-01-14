Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист в пяти сетах обыграл бразильца Тьяго Уайлда, ведя 2-0 по партиям

ТАСС, 14 января. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл бразильца Тьяго Уайлда в матче первого круга Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6) в пользу россиянина, имеющего на турнире пятый номер посева. Бразильцу номер посева присвоен не был. В следующем круге Рублеву предстоит сыграть с победителем матча между японцем Таро Даниэлем и американцем Кристофером Юбэнксом (оба - без номера посева).

26-летний Рублев располагается на пятой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде и 4 в парном, на турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Уайлду 23 года, он располагается на 78-й позиции мирового рейтинга. На счету бразильца один титул ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Roland Garros 2023 года.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится с 1905 года, сейчас на нем используется покрытие "хард", но до 1988 года спортсмены соревновались на травяных кортах. Призовой фонд в 2024 году составляет более $57,8 млн. Действующим победителем соревнования является серб Новак Джокович. Турнир лишь два раза покорялся российским теннисистам в мужском одиночном разряде - Евгению Кафельникову (1999), Марату Сафину (2005).