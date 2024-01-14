Сын Марадоны считает, что его отца убили

Аргентинская прокуратура ведет следствие в отношении восьми врачей, которых обвиняют в непредумышленном убийстве Марадоны

ТАСС, 14 января. Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины по футболу Диего Марадона был убит. Такое мнение высказал его внебрачный сын Диего Марадона - младший, комментарий которого приводит испанская газета Marca.

"Ведется открытое расследование - мы, его дети, действительно верим в аргентинское правосудие. Я верю, что все должно было закончиться не так. Они убили моего отца. Не моя работа выдвигать обвинения и утверждать, кто это сделал, но у меня есть догадки на этот счет. Его бросили на произвол судьбы тогда, когда можно было что-то сделать. Я пообещал себе, что до последнего дня буду бороться за справедливость", - сказал Марадона-младший.

В 2022 году аргентинская прокуратура начала следствие в отношении восьми врачей. Их обвиняли в непредумышленном убийстве Марадоны. Согласно показаниям, которые прокуратуре удалось получить от людей, посещавших дом Марадоны, место его пребывания не соответствовало стандартам ухода за человеком после серьезной операции.

Марадона умер на 61-м году жизни 25 ноября 2020 года. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Он был чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века. Марадона выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе числе 113 матчей и 50 мячей за сборную Аргентины.