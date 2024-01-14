Олимпийский чемпион 2018 года хоккеист Зубарев объявил о завершении карьеры

Защитник провел последний матч в 2022 году за "Салават Юлаев"

ТАСС, 14 января. Обладатель золотой медали Олимпийских игр 2018 года хоккеист Андрей Зубарев завершил карьеру игрока. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Защитник провел последний матч в 2022 году. Тогда он представлял уфимский "Салават Юлаев".

"На сезон-2022/23 были предложения, но я отказался, может, хотел большего, не в плане денег, а в плане возможности добраться до кубка. На сезон-2023/24 предложений из КХЛ [Фонбет - Континентальной хоккейной лиги] не было, были из ВХЛ [Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиги], но я посчитал, что не нужно. Спасибо, хоккей, за все, я к тебе относился честно, без обмана. Я тебя люблю", - написал спортсмен.

Зубареву 36 лет, он был выбран под 187-м номером в шестом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) командой "Атланта". В НХЛ он провел четыре матча в сезоне-2010/11. В России Зубарев играл за "Салават Юлаев", казанский "Ак Барс", подмосковный "Атлант", петербургский СКА и московский "Спартак". В составе СКА хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.

Со сборной России защитник также стал чемпионом мира 2014 года. С молодежной сборной дважды завоевал серебро чемпионатов мира среди игроков до 20 лет (2006, 2007).