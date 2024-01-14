Херсонская школа по водным видам спорта откроет детский набор в 2024 году

В ней занимаются восемь профессиональных спортсменов, которые участвуют во всероссийских соревнованиях

ГЕНИЧЕСК, 14 января. /ТАСС/. Херсонская школа по водным видам спорта планирует открыть группы для детей и набрать около 200 учеников. Об этом ТАСС сообщил директор школы Юрий Шашков, который также возглавляет Федерацию парусного спорта Херсонской области.

Эта спортивная школа находится в Скадовске, но из-за запрета выхода на воду тренировки проводятся на базе в Севастополе. Спортшкола прошла процесс перерегистрации по российским стандартам. Как отметил Шашков, это одна из двух действующих школ по водным видам спорта в регионе. В ней занимаются восемь профессиональных спортсменов, которые участвуют во всероссийских соревнованиях. "На сегодняшний день у нас нет групп первого года обучения. Но в этом году планируем набрать до 200 детей", - сказал директор школы.

Благодаря президентскому Фонду культурных инициатив школе уже поступили 10 швертботов - парусных яхт, до конца января будут доставлены еще 10. Также закуплены байдарки, каноэ и машины с прицепами для транспортировки снаряжения. "Каждая точка должна быть оборудована минимум двумя спасательными катерами, мы их заказали, и нам их купили", - добавил Шашков.