Вяльбе: лыжница Степанова пропустила две гонки в Казани из-за высокой температуры

Олимпийская чемпионка после победы в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России решила пропустить спринт и скиатлон в выходные

КАЗАНЬ, 14 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Вероника Степанова пропустила две заключительные гонки этапа Кубка России в Казани из-за высокой температуры. Об этом рассказала журналистам после окончания этапа президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Степанова после победы в гонке на 10 км свободным стилем, прошедшей 11 января, решила пропустить спринт и скиатлон в выходные.

Вяльбе подвела итоги этапа. "У девчонок, наверное, порадовала Женя Крупицкая. Я не беру, конечно, лидеров, кто выигрывает, с ними понятно и так. Что касается ребят, то сегодня я в очередной раз порадовалась за Савелия Коростелева, Артема Мальцева. Денис Спицов в шестерке, что крайне редко бывает у него в этом сезоне. Ну и, конечно, Вероника Степанова. Жаль, что она заболела, лежит с температурой", - сказала Вяльбе.

В воскресенье трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Казани. Он преодолел дистанцию 20 км за 47 минут 48,1 секунды. Вторым с отставанием в 3,3 секунды стал Коростелев, третьим финишировал Артем Мальцев (+4,1 секунды).

В соревнованиях среди женщин победила Елизавета Пантрина, второе место заняла Анастасия Кулешова (+0,1), третье - Алина Пеклецова (+0,5).