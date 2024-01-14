Футболисты сборной Египта с ничьей стартовали на Кубке Африки

Встреча завершилась со счетом 2:2

ТАСС, 14 января. Сборная Египта со счетом 2:2 сыграла вничью с командой Мозамбика в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций. Встреча прошла в Абиджане.

Счет на второй минуте встречи открыл египетский нападающий Мостафа Мохамед. Затем дважды отличись игроки команды Мозамбика - полузащитник Вити (55-я минута) и форвард Клезиу Бауке (58). Окончательный счет матча на седьмой добавленной ко второму тайму минуте установил нападающий Мохамед Салах, реализовавший пенальти. Сборную Египта возглавляет бывший главный тренер московского "Спартака" Руй Витория, работавший в российском клубе в 2021 году.

Команды выступают в группе B вместе со сборными Ганы и Кабо-Верде, который свой матч первого тура проведут позднее в воскресенье. В следующем туре египтяне сыграют с командой Ганы, сборная Мозамбика - с футболистами из Кабо-Верде.

Сборная Египта является самой титулованной командой Кубка африканских наций, на ее счету семь побед. В последний раз египтяне становились победителями соревнований в 2010 году. В 2022 году сборная Египта проиграла в финале команде Сенегала.

Турнир проходит в Кот-д'Ивуаре и завершится 11 февраля. Изначально соревнования должны были провести в 2023 году, однако из-за погодных условий их перенесли на 2024-й. В последний раз турнир проходил в 2022 году.