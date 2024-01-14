Непомнящий сыграл вничью с чемпионкой мира Вэньцзюнь на турнире в Нидерландах

Шахматная партия завершилась на 80-м ходу

ТАСС, 14 января. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в партии второго тура турнира Tata Steel Chess. Соревнования проходят в Нидерландах.

Непомнящий играл белыми фигурами. Партия завершилась на 80-м ходу.

По итогам двух туров на счету Непомнящего 1,5 очка, россиянин занимает третье место в турнирной таблице. Лидером является представитель Франции Алиреза Фирузджа, в активе которого 2 очка. В третьем туре соперником Непомнящего 15 января станет Видит Сантош Гуджрати из Индии, россиянин будет играть фигурами черного цвета.

На турнире в Нидерландах шахматисты проведут 13 туров. Соревнования завершатся 28 января.