Иранские футболисты разгромили сборную Палестины на старте Кубка Азии. Азмун забил гол

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 14 января. Футболисты сборной Ирана со счетом 4:1 разгромили команду Палестины в матче первого тура группового этапа Кубка Азии. Встреча прошла в Эр-Райяне.

В составе победителей забитыми мячами отметились Карим Ансарифард (2-я минута), Шоджа Халилзаде (12), Мехди Гаеди (38) и Сердар Азмун (55). У проигравших отличился Тамер Сейям (45+6). Азмун и полузащитник "Ростова" Мохаммад Мохеби появились на поле после перерыва, игрок российского клуба завершил встречу без результативных действий.

Азмун забил 50-й гол в составе сборной Ирана, бывший нападающий петербургского "Зенита" занимает второе место по этому показателю. Рекордсменом иранской команды является Али Даеи (109 голов). В настоящее время Азмун выступает за итальянский "Рому" на правах аренды из германской "Байера".

В другом матче группы С сборная ОАЭ победила команду Гонконга (3:1). Во втором туре между собой сыграют сборные Ирана и Гонконга, команды ОАЭ и Палестины.

В стартовом матче группы D сборная Японии победила команду Вьетнама (4:2).

Кубок Азии изначально должен был пройти с 16 июня по 16 июля 2023 года в Китае. В мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за пандемии коронавируса, в октябре того же года соревнования были перенесены в Катар. Предыдущий розыгрыш прошел в 2019 году, победителем стала сборная Катара, впервые выигравшая турнир.