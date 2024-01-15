Стартовала эстафета флага первых зимних международных спортивных игр "Дети Приморья"

Она продлится до 19 февраля

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Эстафета флага первых зимних международных спортивных игр "Дети Приморья" стартовала в понедельник во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"В соревнованиях будут участвовать 12 субъектов Российской Федерации. Свои команды представят пять стран, самая крупная будет из Китайской Народной Республики: 127 человек продемонстрируют свои способности в различных видах спорта", - передает пресс-служба слова главы региона Олега Кожемяко, который принял участие в торжественной церемонии.

Масштабная эстафета флагов пройдет с 15 января по 19 февраля. Флаг пронесут в 10 регионах Дальнего Востока и 5 странах. Эстафета является неотъемлемой частью игр, которые проводятся при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО. Владивостокский этап эстафеты состоится 10 февраля - после церемонии открытия.

Первые зимние международные спортивные игры "Дети Приморья" пройдут с 18 по 23 февраля в Приморском крае. В соревнованиях примут участие спортсмены из муниципальных образований региона, субъектов России, а также из Белоруссии, КНДР, Китая и других государств. Всего в играх ожидается участие более 1,5 тыс. человек, включая спортсменов, спортивных судей и волонтеров.