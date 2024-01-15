В Турции освободили из-под стражи израильского футболиста

В отношении футболиста возбудили дело

СТАМБУЛ, 15 января. /ТАСС/. Прокуратура Антальи освободила из-под стражи израильского полузащитника футбольного клуба "Антальяспор" Сагива Йехезкеля, который был задержан по обвинению в "публичном разжигании вражды и ненависти". По данным телекомпании NTV, за ним из Израиля направили специальный самолет.

Ранее сообщалось, что 14 января во время матча "Антальяспор" - "Трабзонспор" после забитого гола Йехезкель указал на повязку на своей руке с надписью "100 дней. 7.10" и изображением звезды Давида. Надпись подразумевала 100-й день палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября 2023 года с нападения боевиков ХАМАС на территорию Израиля. Вслед за этим совет директоров клуба исключил футболиста из состава. "Антальяспор" объяснил свое решение тем, что Йехезкель "поступил против национальных ценностей" Турции.

Глав Минюста Турции Йылмаз Тунч затем сообщил о возбуждении дела в отношении израильского футболиста.

Йехезкель после задержания заявил, что его действия не являлись провокацией.

Дата судебного заседания по делу в отношении израильского футболиста не сообщается. Йехезкель будет уведомлен о нем заранее, отмечает телеканал TRT Haber.

По его данным, футболист вместе с семьей покинет Турцию в понедельник.