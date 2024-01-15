Олимпийский чемпион тхэквондист Храмцов планирует участие в чемпионате и Кубке России

Спортсмен находится на учебно-тренировочных мероприятиях в Кисловодске, где пробудет до 24 января

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по тхэквондо россиянин Максим Храмцов планирует участвовать в чемпионате и Кубке России в 2024 году. Об этом сообщили ТАСС в Центре спортивной подготовки сборных команд Югры.

Также сообщается, что участие в каких-либо международных стартах у Храмцова сейчас не запланировано. В сентябре 2023 года спортсмен пропустил этап Гран-при из-за травмы.

"У Храмцова в 2024 году запланировано участие в кубке России в июне в Республике Татарстан, а также в чемпионате России в октябре-ноябре в Нальчике. Участие в международных стартах будет приниматься при поступлении писем-вызовов Минспорта РФ. На данный момент вызовов не поступало", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент спортсмен находится на учебно-тренировочных мероприятиях в Кисловодске, где пробудет до 24 января. Также Храмцов ориентировочно в мае и октябре планирует участие в подводящих к Кубку и чемпионату России соответственно тренировочных мероприятиях. "Храмцов чувствует себя хорошо, травм у него нет", - добавил собеседник.

Храмцову 26 лет, он стал чемпионом Олимпийских игр в Токио в категории до 80 кг. Также спортсмен является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021).