В федерации объяснили выбор Галлямова и Козловского капитанами турнира по прыжкам

Александр Коган отметил, что спортсмены являются лидерами сборной в парном катании

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выбрала на роль капитанов чемпионата страны по прыжкам Александра Галлямова и Дмитрия Козловского, поскольку эти спортсмены движут вперед мировое фигурное катание. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 22 января в Москве на "ЦСКА-Арене". В понедельник стало известно, что капитанами команд станут два представителя парного катания - победитель командного турнира Олимпиады в Пекине в парном катании и бронзовый призер в индивидуальном Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной, и Козловский, являющийся чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира в паре с Александрой Бойковой.

"Это два лидера нашей сборной в парном катании. Эти пары движут вперед не только российское, но и мировое фигурное катание - своими элементами, своим уровнем, поэтому и было принято такое решение. Желаем побед каждому из них", - сказал Коган.