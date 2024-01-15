В "Енисее" сообщили, что контракт с тренером Тихоновым рассчитан на 2,5 года

Директор клуба отметил, что команда не должна опуститься ниже 10-го места в турнирной таблице Первой лиги

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Контракт Андрея Тихонова, возглавившего красноярский футбольный клуб "Енисей", рассчитан на 2,5 года. Об этом журналистам рассказал директор "Енисея" Дмитрий Федосеев.

10 января пресс-служба "Енисея" сообщила о назначении Тихонова на пост главного тренера команды. В понедельник проходит презентация Тихонова как главного тренера "Енисея". В ходе мероприятия специалист подписал контракт.

"Контракт рассчитан на 2,5 года. Есть опция продления. Команда должна оставаться не ниже своего уровня, желательно подняться еще выше в таблице", - сказал Федосеев.

"Хочется удачи пожелать нам вместе. Я очень рад был принять предложение "Енисея". У нас есть потери, была небольшая неразбериха, некоторые футболисты ушли. Думаю, что у "Енисея" большое будущее. Команда находится в четырех очках от зоны вылета, это ненормально. Нас ждет тяжелый график", - сказал Тихонов, добавив, что в его тренерском штабе не будет Александра Мостового, в нем останутся те специалисты, которые работали до него в клубе.

"Енисей" занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет - Первой лиги.

Тихонову 53 года, предыдущим местом его работы была казахстанская "Астана", которую он возглавлял с октября 2020 года по ноябрь 2021-го. Под руководством специалиста команда стала чемпионом Казахстана. Также он возглавлял щелковскую "Спарту" и самарские "Крылья Советов", которые привел ко второму месту в Футбольной национальной лиги. Также Тихонов работал ассистентом главного тренера в московском "Спартаке" и "Краснодаре".