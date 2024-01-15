РФС может провести ретроматч в память о Федоре Черенкове

В Российском футбольном союзе идет проработка повестки матчей Лиги легенд, рассказал Кирилл Терешин

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант с проведением ретроматча в память о бывшем игроке сборной СССР и московского "Спартака" Федоре Черенкове. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

"На данном этапе в РФС идет проработка повестки матчей Лиги легенд, - сказал Терешин. - После этого мы обсудим ее с партнерами, вещателем, и далее сформируем календарь матчей. Ростов и Казань действительно есть в списке обсуждения. Как Владикавказ, Москва и Грозный, который ровно 20 лет назад завоевал право выступать в РПЛ и одержал победу в кубке страны".

"Также в этом году Олег Иванович [Романцев] отмечает юбилей. Все матчи с участием "Спартака" в Лиге легенд будут напоминать об этом событии. Кроме того, в этом году исполняется 10 лет, как ушел из жизни кумир спартаковских болельщиков, прекрасный футболист и человек Федор Черенков. Думаем о том, чтобы приурочить к этому историческое противостояние "Спартака" с ЦСКА", - добавил собеседник агентства.

Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.