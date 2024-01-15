Футболист "Пари НН" Севикян в ближайшие дни прибудет в расположение "Ференцвароша"

Как сообщил гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов, окончательное решение о трансфере будет принято после медосмотра

ТАСС, 15 января. Полузащитник футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Эдгар Севикян проходит медицинское обследование и в ближайшие дни прибудет в расположение венгерского "Ференцвароша". Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

"Мы находимся на последней стадии принятия совместного решения с венгерским клубом, сейчас все развивается стремительно быстро, - сказал он. - После медицинского осмотра будет принято окончательное решение о переходе в "Ференцварош". Высока вероятность, что это произойдет, счет идет на дни. В ближайшие несколько дней полузащитник переедет в расположение новой команды".

Ранее Мелик-Гусейнов сообщил, что европейский футбольный клуб активировал опцию выкупа Севикяна. Позднее стало известно, что предложение о трансфере сделал "Ференцварош".

Севикяну 22 года, он выступает за нижегородскую команду с июля 2022 года. Всего за российский клуб полузащитник провел 40 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу. Также в его активе четыре игры за национальную команду Армении.