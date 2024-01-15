"Автомобилист" обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 15 января. Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 3:2 обыграл московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 545 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брукс Мэйсек (14-я минута), Алексей Обидин (54) и Денис Баранцев (57). У проигравших отличились Владислав Каменев (10) и Констинатин Окулов (15).
"Автомобилист" располагается на четвертой позиции в Восточной конференции, набрав 64 очка в 53 играх. ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 56 очками по итогам 50 матчей. В следующем матче "Автомобилист" 17 января примет "Адмирал" из Владивостока, ЦСКА в тот же день сыграет в гостях против омского "Авангарда".
В другом матче игрового дня тольяттинская "Лада" на выезде одолела казахстанский "Барыс" (3:0). Клуб из Казахстана потерпел четвертое поражение подряд.
1
Динамо М
51
25
6
3
1
3
13
161-119
72
2
Локомотив
50
28
4
1
3
1
13
129-98
70
3
СКА
51
28
2
3
1
1
16
159-107
68
4
Спартак
52
27
3
0
3
4
15
180-149
67
5
Торпедо
50
24
3
2
2
1
18
142-125
61
6
Северсталь
50
22
0
3
3
4
18
153-142
57
7
ЦСКА
50
23
2
1
0
4
20
144-116
56
8
Динамо Мн
49
17
4
1
2
3
22
129-132
49
9
Витязь
50
11
3
2
3
3
28
107-176
38
10
Куньлунь РС
52
8
4
4
2
4
30
115-177
38
11
Сочи
51
11
1
2
0
6
31
124-198
34
1
Металлург
52
26
6
2
3
3
12
163-127
74
2
Авангард
50
22
9
3
0
3
13
148-127
71
3
Салават Юлаев
50
27
3
1
1
2
16
147-107
65
4
Автомобилист
53
20
5
4
3
3
18
129-121
64
5
Лада
53
21
2
3
2
9
16
134-131
63
6
Трактор
52
22
5
1
1
4
19
139-123
61
7
Ак Барс
50
22
6
1
0
2
19
125-108
60
8
Сибирь
52
16
3
4
3
6
20
122-142
55
9
Нефтехимик
52
16
4
1
4
5
22
120-158
51
10
Амур
50
17
2
2
5
3
21
113-127
50
11
Адмирал
50
9
3
3
6
5
24
105-141
41
12
Барыс
50
8
4
4
3
5
26
118-155
40