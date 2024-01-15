15 января, 16:16
КХЛ

"Автомобилист" обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 3:2

ТАСС, 15 января. Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 3:2 обыграл московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 545 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брукс Мэйсек (14-я минута), Алексей Обидин (54) и Денис Баранцев (57). У проигравших отличились Владислав Каменев (10) и Констинатин Окулов (15).

"Автомобилист" располагается на четвертой позиции в Восточной конференции, набрав 64 очка в 53 играх. ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 56 очками по итогам 50 матчей. В следующем матче "Автомобилист" 17 января примет "Адмирал" из Владивостока, ЦСКА в тот же день сыграет в гостях против омского "Авангарда".

В другом матче игрового дня тольяттинская "Лада" на выезде одолела казахстанский "Барыс" (3:0). Клуб из Казахстана потерпел четвертое поражение подряд.

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Динамо М

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25

6

3

1

3

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72

2

Локомотив

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28

4

1

3

1

13

129-98

70

3

СКА

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28

2

3

1

1

16

159-107

68

4

Спартак

52

27

3

0

3

4

15

180-149

67

5

Торпедо

50

24

3

2

2

1

18

142-125

61

6

Северсталь

50

22

0

3

3

4

18

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57

7

ЦСКА

50

23

2

1

0

4

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144-116

56

8

Динамо Мн

49

17

4

1

2

3

22

129-132

49

9

Витязь

50

11

3

2

3

3

28

107-176

38

10

Куньлунь РС

52

8

4

4

2

4

30

115-177

38

11

Сочи

51

11

1

2

0

6

31

124-198

34

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

52

26

6

2

3

3

12

163-127

74

2

Авангард

50

22

9

3

0

3

13

148-127

71

3

Салават Юлаев

50

27

3

1

1

2

16

147-107

65

4

Автомобилист

53

20

5

4

3

3

18

129-121

64

5

Лада

53

21

2

3

2

9

16

134-131

63

6

Трактор

52

22

5

1

1

4

19

139-123

61

7

Ак Барс

50

22

6

1

0

2

19

125-108

60

8

Сибирь

52

16

3

4

3

6

20

122-142

55

9

Нефтехимик

52

16

4

1

4

5

22

120-158

51

10

Амур

50

17

2

2

5

3

21

113-127

50

11

Адмирал

50

9

3

3

6

5

24

105-141

41

12

Барыс

50

8

4

4

3

5

26

118-155

40

  

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КХЛ