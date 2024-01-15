"Автомобилист" обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 3:2

ТАСС, 15 января. Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 3:2 обыграл московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 545 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брукс Мэйсек (14-я минута), Алексей Обидин (54) и Денис Баранцев (57). У проигравших отличились Владислав Каменев (10) и Констинатин Окулов (15).

"Автомобилист" располагается на четвертой позиции в Восточной конференции, набрав 64 очка в 53 играх. ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 56 очками по итогам 50 матчей. В следующем матче "Автомобилист" 17 января примет "Адмирал" из Владивостока, ЦСКА в тот же день сыграет в гостях против омского "Авангарда".

В другом матче игрового дня тольяттинская "Лада" на выезде одолела казахстанский "Барыс" (3:0). Клуб из Казахстана потерпел четвертое поражение подряд.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 51 25 6 3 1 3 13 161-119 72 2 Локомотив 50 28 4 1 3 1 13 129-98 70 3 СКА 51 28 2 3 1 1 16 159-107 68 4 Спартак 52 27 3 0 3 4 15 180-149 67 5 Торпедо 50 24 3 2 2 1 18 142-125 61 6 Северсталь 50 22 0 3 3 4 18 153-142 57 7 ЦСКА 50 23 2 1 0 4 20 144-116 56 8 Динамо Мн 49 17 4 1 2 3 22 129-132 49 9 Витязь 50 11 3 2 3 3 28 107-176 38 10 Куньлунь РС 52 8 4 4 2 4 30 115-177 38 11 Сочи 51 11 1 2 0 6 31 124-198 34