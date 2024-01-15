"Эвертон" и "Ноттингем Форест" могут лишить очков в АПЛ из-за нарушения финансовых правил

Клубы обвиняются в убытках, превышающих разрешенную сумму в течение трехлетнего цикла

ТАСС, 15 января. Английская премьер-лига (АПЛ) может оштрафовать или снять очки с клубов "Эвертон" и "Ноттингем Форест" из-за нарушения правила рентабельности и устойчивого развития лиги. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Клубы обвиняются в убытках, которые превышают разрешенную сумму в течение трехлетнего цикла. Правила устойчивого развития лиги допускают убытки не более 105 млн (около €122 млн) за трехлетний период. Оба дела рассмотрит независимая комиссия, члены которой назначаются независимым председателем судебной коллегии лиги. Разбирательства комиссии носят конфиденциальный характер и рассматриваются в частном порядке.

В ноябре АПЛ сняла с "Эвертона" 10 очков за нарушения правил финансового фейр-плей. В декабре клуб подал апелляцию на данное решение.

"Ноттингем Форест" занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков в 20 турах. "Эвертон с 17 очками после 21 матча располагается на 17-й позиции.