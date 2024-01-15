Тардиф сообщил, что Ягр будет включен в Зал славы IIHF в двух категориях

По словам главы IIHF, чешский хоккеист станет членом Зала славы как игрок и функционер

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр будет включен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF) в категориях "игрок" и "функционер". Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Люк Тардиф.

Церемония включения в Зал славы IIHF по традиции пройдет в последние дни чемпионата мира. В 2024 году мировое первенство состоится в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

"Ягр станет членом Зала славы IIHF в категориях "игрок" и "функционер", потому что помимо своей фантастической карьеры он сохраняет "Кладно" как владелец клуба уже много лет", - сказал Тардиф.

"Нет лучшего места, чем чемпионат мира в Праге, чтобы отдать должное великому игроку и преданному своему первому клубу хоккеисту", - добавил глава IIHF.

Ягру 51 год, он был выбран "Питтсбургом" под общим пятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги в 1990 году, в составе команды игрок дважды стал обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992). Вместе с национальной командой нападающий завоевал золото (1998) и бронзу (2006) Олимпийских игр, дважды побеждал на чемпионатах мира (2005, 2010) и является членом "Тройного золотого клуба", куда включены игроки, выигрывавшие Олимпиаду, Кубок Стэнли и чемпионат мира.

В России Ягр выступал за омский "Авангард" в 2004-2005 годах и 2008-2011 годах. 12 раз он признавался лучшим хоккеистом Чехии, в 2005 году стал лучшим спортсменом страны. В конце января Ягр вернулся в родную команду "Рытыржи Кладно", за которую продолжает выступать.