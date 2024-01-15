Российский вратарь "Колорадо" Георгиев стал третьей звездой недели в НХЛ

Александр Георгиев одержал три победы в трех матчах, в одном из них сыграв "на ноль"

ТАСС, 15 января. Российский вратарь "Колорадо" Александр Георгиев признан третьей звездой прошедшей игровой недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Георгиев одержал три победы в трех матчах, в одном из них он сохранил свои ворота в неприкосновенности. В среднем за игру вратарь пропускал 1,95 шайбы за игру, отразив 92,9% бросков по своим воротам.

Первой звездой недели стал шведский нападающий "Ванкувера" Элиас Петтерссон, который набрал 9 очков (5 шайб + 4 результативные передачи) в четырех играх. Второй звездой недели признали американского форварда Блейка Коулмана, который в трех встречах за "Калгари" набрал 7 очков (4+3).