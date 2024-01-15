Сборные Южной Кореи, Ирака и Иордании стартовали с побед на Кубке Азии по футболу

Турнир проходит в Катаре

ТАСС, 15 января. Футболисты сборных Южной Кореи, Ирака и Иордании одержали победы в матчах первого тура Кубка Азии. Турнир проходит в Катаре.

Сборная Южной Кореи со счетом 3:1 обыграла команду Бахрейна. В другом матче группы E сборная Иордании оказалась сильнее команды Малайзии (4:0). В следующем туре между собой сыграют сборные Южной Кореи и Иордании, команды Бахрейна и Малайзии. Встречи пройдут 20 января.

В еще одном матче игрового дня сборная Ирака одолела команду Индонезии (3:1). Коллективы выступают в группе D, в которой ранее японцы справились с вьетнамцами (4:2). В следующей игре сборная Японии встретится с командой Ирака, сборная Индонезии - с командой Бахрейна. Матчи второго тура в этом квартете состоятся 19 января.

Кубок Азии изначально должен был пройти с 16 июня по 16 июля 2023 года в Китае. В мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за пандемии коронавируса, в октябре того же года соревнования были перенесены в Катар. Предыдущий розыгрыш прошел в 2019 году, победителем стала сборная Катара, впервые выигравшая турнир.