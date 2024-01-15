"Питтсбург" прервал девятиматчевую победную серию "Сиэтла" в НХЛ. Малкин сделал передачу

Встреча завершилась со счетом 3:0

ТАСС, 15 января. "Питтсбург" со счетом 3:0 обыграл "Сиэтл" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Дрю О'Коннор (21-я минута) и Сидни Кросби (24, 58). Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сделал результативную передачу. На счету россиянина 36 очков (15 шайб + 21 передача) в 42 матчах, он занимает третье место в списке бомбардиров команды в нынешнем сезоне.

"Питтсбург" занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 48 очков в 42 матчах. "Сиэтл", прервавший серию из девяти побед, располагается на пятой позиции Тихоокеанского дивизиона с 47 очками после 43 игр. В следующем матче "Питтсбург" встретится на выезде с "Вегасом" 21 января. "Сиэтл" 17 января сыграет в гостях против "Нью-Йорк Рейнджерс".

В других матчах игрового дня "Баффало" дома обыграл "Сан-Хосе" (3:0), "Бостон" на своей площадке справился с "Нью-Джерси" (3:0), "Анахайм" на выезде одолел "Флориду" (5:4 после овертайма), "Коламбус" дома выиграл у "Ванкувера" (4:3 после буллитов). Дублем в составе победителей отметился Дмитрий Воронков, еще одну шайбу забросил Егор Чинахов. У проигравших голевую передачу сделал Никита Задоров. Победный буллит на счету Кирилла Марченко.