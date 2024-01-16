Ничушкин объяснил, почему обратился к программе помощи игрокам НХЛ

По словам нападающего "Колорадо", ему нужно решить свои проблемы раз и навсегда

ТАСС, 16 января. Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин обратился к программе помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ), чтобы навсегда предотвратить негативные последствия. Заявление спортсмена приводит пресс-служба команды.

Ранее стало известно, что Ничушкин покинул расположение "Колорадо" на неопределенный срок, поскольку пройдет программу помощи игрокам НХЛ.

"Я решил обратиться к программе помощи игрокам НХЛ. Моя задача - решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда, - сказал Ничушкин. - Хочу поблагодарить свою жену, семью, друзей, организацию и всех фанатов за понимание и поддержку. Я сделаю все, чтобы вернуться на лед и присоединиться к моим одноклубникам как можно скорее".

Ничушкину 28 лет. В нынешнем сезоне игрок провел 40 матчей в регулярном чемпионате, забросил 22 шайбы и сделал 20 результативных передач. Россиянин является вторым снайпером и четвертым бомбардиром "Колорадо" в нынешнем сезоне.

В апреле Ничушкин покинул расположение "Колорадо" во время серии первого раунда плей-офф НХЛ против "Сиэтла". Как позднее объяснил тренер команды Джаред Беднар, игрок оказался вне состава команды по личным причинам. По информации The Denver Post, в номере Ничушкина перед третьим матчем серии против "Сиэтла" была обнаружена девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения.