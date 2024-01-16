Сборные Алжира и Анголы сыграли вничью в матче Кубка Африки по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 16 января. Сборная Алжира со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Анголы в матче первого тура Кубка африканских наций.

В составе сборной Алжира голом отметился Багдад Бунеджах (18-я минута). У команды Анголы отличился Мабулулу (68).

Команды выступают в группе D вместе со сборными Мавритании и Буркина-Фасо, которые свой матч первого тура проведут во вторник. В следующем туре алжирцы сыграют против команды Буркина-Фасо, ангольцы - с командой Мавритании.

В других матчах игрового дня сборная Сенегала победила команду Гамбии (3:0), команды Камеруна и Гвинеи сыграли вничью (1:1).

Турнир проходит в Кот-д'Ивуаре и завершится 11 февраля.