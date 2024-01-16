Умер один из лучших защитников в истории испанского футбольного клуба "Атлетико"

Аргентинцу Хорхе Гриффе было 88 лет

ТАСС, 16 января. Победитель Кубка обладателей кубков 1962 года, трехкратный обладатель Кубка Испании по футболу в составе мадридского "Атлетико" аргентинец Хорхе Гриффа умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Атлетико".

Причины смерти не уточняются.

Гриффа выступал за "Атлетико" с 1959 по 1969 год, в составе команды он провел 247 матчей и забил шесть голов. Вместе с мадридским клубом Гриффа стал чемпионом Испании (1966), трижды выиграл кубок страны (1960 - первый в истории "Атлетико", 1961, 1965), а также Кубок обладателей кубков (1962), который стал первым международным трофеем в истории команды. В 2020 году испанская газета Marca включила Гриффу в число лучших защитников в истории "Атлетико".

После завершения карьеры Гриффа работал в системах аргентинских клубов в качестве селекционера, руководителя академий. В период работы Гриффы в системах команд выступали аргентинцы Лионель Месси, Габриэль Батистута, Карлос Тевес, Габриэль Хайнце, Маурисио Почеттино.