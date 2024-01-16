Андрей Тихонов объяснил, почему не возьмет на стажировку в "Енисей" Аршавина и Мостового

Главный тренер красноярского "Енисея" отметил, что он не сможет рассказать им чего-то нового

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Главный тренер красноярского футбольного клуба "Енисей" Андрей Тихонов не возьмет на стажировку бывших игроков Андрея Аршавина и Александра Мостового, так как они не услышат что-то нового. Об этом Тихонов рассказал ТАСС.

15 января Тихонов возглавил "Енисей", подписав контракт на 2,5 года. Академия Российского футбольного союза (РФС) проводит обучение игроков на тренеров, в последнюю группу вошли в том числе Мостовой, Аршавин и Юрий Жирков. В числе заданий есть прохождение стажировки в клубе.

"Я не думаю, что Андрей Аршавин или Александр Мостовой услышат что-то новое от меня. Есть люди, которые специально обучены таким вещам, у которых есть футбольная и спортивная базы гораздо больше, чем у меня, - сказал Тихонов. - Так что единственное, чем я могу поделиться, это внутренним общением".

"Это должны преподавать люди, которые умеют и знают больше, чем мы. Я считаю, что не нужно лезть туда, куда не нужно, каждый занимается своим делом. Если бы обратились? Когда я работал в "Крыльях Советов" и в "Енисее", к нам приходили некоторые тренеры, смотрели, как проходят тренировки, как мы общались с футболистами. Так что это нормально, когда ты находишься на сборах, а люди из других команд подходят и смотрят, вопросов нет. Это одна вещь, сам показ тренировочного процесса, но ни в коем случае, как в виде лекции или конференции", - добавил Тихонов.

Последним клубом Тихонова была казахстанская "Астана", которую он покинул в ноябре 2021 года. "У меня была пауза в тренерской карьере в два года, - отметил Тихонов. - Пауза - это хорошо, иногда ты просто переосмысливаешь некоторые вещи. Тем более я работал на телевидении, смотрел много матчей премьер-лиги, разбирали все. Пауза только в том, что не было работы, а так, я всегда был в футболе".