Чесноков оценил поддержку российских теннисистов на Australian Open

Во время матча россиянки Анны Калинской с американкой Кэти Волынец болельщики на трибунах исполнили песню "Калинка"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российских теннисистов всегда хорошо поддерживали на кортах Australian Open, исполнение "Калинки" во время матча Анны Калинской на турнире нынешнего года вызывает положительные эмоции. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее во время матча первого круга между россиянкой Анной Калинской и американки Кэти Волынец болельщики спели песню "Калинка". Игра закончилась со счетом 6:3, 3:6, 6:2 в пользу Калинской.

"Здорово, что на кортах Australian Open звучат наши песни и российские теннисисты не остаются без поддержки. Наших теннисистов всегда очень хорошо поддерживали в Австралии, помню, когда я играл, за нас многие болели, потому что там живет много русских. Это очень хороший, позитивный момент, который заставляет улыбнуться", - сказал Чесноков.

1 марта 2022 года Международная теннисная федерация приостановила членство Федерации тенниса России и отменила турниры в России. Российские и белорусские спортсмены отстранены от командных турниров, но могут в нейтральном статусе участвовать в соревнованиях под эгидами Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов, а также в турнирах Большого шлема. На Australian Open 2023 года была запрещена демонстрация флагов России и Белоруссии. Как сообщили в Федерации тенниса Австралии, основанием для запрета стали многочисленные жалобы украинских болельщиков, которые 14 раз вызывали полицию и службу безопасности на стадион из-за флага РФ, поднятого на трибуне во время матча российской теннисистки Камиллы Рахимовой против украинки Катерины Байндль.