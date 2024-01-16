Хабиб Нурмагомедов опроверг информацию о возобновлении карьеры

Американский боец Чейл Соннен ранее сообщил, что россиянин может провести поединок на турнире UFC в апреле

ТАСС, 16 января. Информация о возвращении в спорт бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова не соответствует действительности. Об этом Нурмагомедов написал в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"UFC 300 пройдет без меня, как и UFC 400", - написал спортсмен.

Ранее американский боец Чейл Соннен сообщил, что Нурмагомедов может выйти на поединок с чемпионом UFC в полусреднем весе англичанином Леоном Эдвардсом на турнире организации в апреле. Дядя российского бойца Нурмагомед Нурмагомедов заявил "Спорт-Экспрессу", что Хабиб Нурмагомедов тренируется для поддержки формы, но не собирается возобновлять карьеру.

Нурмагомедову 35 лет, он завершил карьеру в 2021 году. На его счету 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Он был включен в Зал славы UFC.