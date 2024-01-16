Моуринью покинул пост главного тренера "Ромы"

Португальский специалист возглавлял команду с 2021 года

ТАСС, 16 января. Португалец Жозе Моуринью покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Рома". Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

"Мы благодарим Жозе за его страсть и преданность делу. У нас навсегда останутся прекрасные воспоминания о нем. Но мы считаем, что в интересах клуба необходимы изменения. Мы желаем Жозе и его штабу всего наилучшего в будущем", - говорится в сообщении владельцев "Ромы" Дэна и Райана Фридкинов.

Моуринью 60 лет, он возглавлял "Рому" с 2021 года. Под его руководством команда стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций в 2022 году. В прошлом сезоне "Рома" дошла до финала Лиги Европы, где уступила испанской "Севилье". В текущем сезоне команда занимает девятое место в чемпионате Италии с 29 очками после 20 туров. 10 января клуб покинул розыгрыш Кубка Италии, уступив в гостях римскому "Лацио" со счетом 0:1.

На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский "Порту" (2002-2004), итальянский "Интер" (2008-2010), английские "Челси" (2004-2007, 2013-2015), "Манчестер Юнайтед" (2016-2018) и "Тоттенхэм" (2019-2021), испанский "Реал" (2010-2013). Вместе с "Челси" он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и трехкратным обладателем Кубка английской лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, с "Манчестер Юнайтед" португалец выиграл Лигу Европы (2017) и Суперкубок Англии (2016). Моуринью является двукратным победителем Лиги чемпионов (с "Порту" в 2004 году и "Интером" в 2010 году), обладателем Кубка УЕФА (2004), двукратным чемпионом Португалии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. В начале 2017 года Союз европейских футбольных ассоциаций включил Моуринью в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейский футбол.