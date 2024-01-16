В МОК объяснили, при каких условиях фехтовальщик Бида может выступить за сборную США

Ранее стало известно, что Сергей Бида намерен получить гражданство США и представлять эту страну на соревнованиях

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фехтовальщики Сергей Бида, Виолетта Бида и Константин Лоханов смогут выступить за сборную США на Олимпийских играх при условии получения гражданства этой страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее газета USA Today сообщила, что супруги Бида и Лоханов намерены получить гражданство США и представлять эту страну на соревнованиях.

"Мы отсылаем вас к правилу 41 Олимпийской хартии, которое гласит, что любой участник Олимпийских игр должен быть гражданином страны того Национального олимпийского комитета, который принимает участие в таком соревновании. Все вопросы, связанные с определением страны, которую спортсмен может представлять на Олимпийских играх, решаются исполкомом МОК", - сообщили в пресс-службе.

Ранее мать Сергея Биды Елена Гришина сообщила ТАСС, что ее сын и его супруга Виолетта были уволены 29 декабря из Росгвардии. Оба покинули Россию в июне 2023 года.

Сергею Биде 30 лет, он является серебряным призером Олимпиады в Токио в командных соревнованиях по фехтованию на шпаге, также в его активе серебро и бронза чемпионатов мира. Виолетте Биде 29 лет, она является серебряным призером чемпионатов мира и Европы (2019) в командном турнире шпажисток. Лоханов входил в состав сборной России по фехтованию на Играх в Токио.