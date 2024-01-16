СМИ: бразильский футболист Риччели перейдет в ЦСКА

Бразильский защитник в текущем сезоне провел 13 матчей в составе португальского "Фамаликана"

ТАСС, 16 января. Бразильский защитник Риччели подпишет контракт с московским футбольным клубом ЦСКА. Об этом на своей странице в X (ранее Twitter) сообщил турецкий журналист Экрем Конур.

По информации источника, о переходе будет объявлено в ближайшее время.

Риччели 25 лет, с 2019 года он является игроком португальского клуба "Фамаликан", контракт с которым у него рассчитан до 2027 года. В сезоне-2023/24 Риччели провел за "Фамаликан" 13 матчей, забил один мяч и отметился одной голевой передачей. Всего за "Фамаликан" бразилец провел 137 матчей, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.