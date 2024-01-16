Умер бывший главный тренер сборной России по легкой атлетике Валерий Куличенко

Ему было 84 года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборных СССР и России по легкой атлетике Валерий Куличенко умер на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко.

"Сегодня после болезни скончался бывший главный тренер сборной России по легкой атлетике Валерий Куличенко", - сказал Мащенко.

Пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) опубликовала заявление, в котором выразила соболезнования родным и близким Куличенко. "Валерий Георгиевич начал тренерскую карьеру в 1961 году, с 1970 года - в сборной команде страны. Подготовил ряд известных легкоатлетов, в том числе олимпийских чемпионок Надежду Олизаренко (800 м) и Ольгу Минееву (4 х 400 м), в последние годы трудился заместителем директора Центра олимпийских видов спорта Московской области. ВФЛА выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Георгиевича. О дате и месте похорон будет сообщено позже", - говорится в заявлении федерации.

Куличенко был тренером сборной СССР на Олимпийских играх 1980 года в Москве, старшим тренером Объединенной команды на Играх 1992 года. В качестве главного тренера сборной России Куличенко готовил легкоатлетов к Олимпийским играм 1996, 2000 и 2004 годов. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы, являлся заслуженным тренером СССР, РСФСР и Казахской ССР.