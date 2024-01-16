Чесноков: Рублеву будет очень сложно победить Юбэнкса на Australian Open

Матч между российским и американским теннисистами пройдет в среду

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Американец Кристофер Юбэнкс обладает пушечной подачей и мощным ударом справа, поэтому российскому теннисисту Андрею Рублеву будет тяжело обыграть его во втором круге Australian Open. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Матч между Рублевым и Юбэнксом пройдет 17 января.

"Рублеву будет очень сложно выиграть, Юбэнкс обладает пушечной подачей и настоящей колотушкой справа, Андрею нужно будет очень хорошо принимать. У него есть хороший прием, но все время принимать подачу за 200 километров в час будет очень непросто. Юбэнкс будет брать инициативу в свои руки, так же, как и Андрей, и здесь будет важно сделать брейк первому. Я не знаю, кто выиграет, но просто не будет никому", - сказал Чесноков.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем соревнования является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).