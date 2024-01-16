Футболист "Пари НН" Севикян успешно прошел медосмотр для перехода в "Ференцварош"

По словам генерального директора нижегородского клуба, конкретика по условиям перехода будет в ближайшие дни

ТАСС, 16 января. Полузащитник футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Эдгар Севикян успешно прошел медицинское обследование для перехода в венгерский "Ференцварош". Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

"Эдгар прошел медобследование, все хорошо. Мы вступим в окончательную стадию переговоров с клубом и, наверное, завтра-послезавтра уже будет конкретика по условиям перехода", - сказал Мелик-Гусейнов.

Ранее Мелик-Гусейнов сообщил, что европейский футбольный клуб активировал опцию выкупа Севикяна. Позднее стало известно, что предложение о трансфере сделал "Ференцварош".

Севикяну 22 года, он выступает за нижегородскую команду с июля 2022 года. Всего за российский клуб полузащитник провел 40 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу. Также в его активе четыре игры за национальную команду Армении.