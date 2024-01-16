Бобслеист Лаптев надеется, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде в 2026 году

По словам члена сборной России, бобслеисты упорно тренируются, чтобы в любой момент быть готовыми достойно выступить на международных стартах

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские бобслеисты продолжают очень ответственно относиться к тренировкам, чтобы в случае допуска на международные старты быть готовыми на равных бороться с соперниками из-за рубежа. Как сообщил ТАСС член сборной России по бобслею Алексей Лаптев, он надеется на участие россиян в Олимпиаде 2026 года.

"У нас отличная атмосфера в команде, мы друг другу всегда помогаем, присутствует здоровая конкуренция, - заметил Лаптев. - Стараемся быть лучшими, чтобы в любой момент быть готовыми достойно выступить на международных стартах. Мы надеемся, что ситуация в мировом спорте в скором времени нормализуется, и у нас будет возможность выступить на Олимпийских играх в 2026 году".

С 1 по 25 декабря сборная России по бобслею проводила тренировочный сбор на олимпийской трассе в Пекине.

"Еще месяц назад мы жили на сборах в Олимпийской деревне рядом с трассой, где в феврале 2022 года проходили олимпийские соревнования по бобслею. Ностальгия определенная ощущалась, конечно, но эмоции испытывали не те, что бывают на международных стартах. Но наконец-то получили возможность потренироваться не только на сочинской трассе, что не могло не радовать. Китайцы к нам отнеслись замечательно, были созданы все условия для тренировок, да и кормить старались сытно, любые вопросы и проблемы ими быстро решались", - подчеркнул спортсмен.

Российские бобслеисты с начала прошлого сезона лишены возможности выступать на международных стартах по решению Международной федерации бобслея и скелетона после обострения ситуации на Украине.