Моисеева покинула пост главного тренера сборной России по прыжкам в воду

Возглавить команду предложено двукратному чемпиону мира и призеру Олимпийских игр Глебу Гальперину

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Светлана Моисеева завершила работу на посту главного тренера сборной России по прыжкам в воду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

Моисеева занимала пост главного тренера сборной с 2016 года. Она сосредоточится на работе в федерации, где занимает пост вице-президента и является членом президиума.

"Федерация признательна Светлане Борисовне Моисеевой за многолетнюю работу со сборной России, которая радовала нас победами на континентальных и мировых первенствах, успехами на Олимпийских играх. Заслуги Светланы Борисовны перед российскими прыжками в воду отмечены званием заслуженного тренера России, ведомственными и государственными наградами, искренней любовью и признательностью спортсменов", - написал Дружинин.

Дружинин отметил, что возглавить сборную России предложено двукратному чемпиону мира и дважды бронзовому призеру Олимпийских игр Глебу Гальперину.