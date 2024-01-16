16 января, 18:38
КХЛ

"Локомотив" стал первым участником плей-офф КХЛ

Хоккеисты "Локомотива". Сергей Бобылев/ ТАСС
Хоккеисты "Локомотива"
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Подмосковный "Витязь", идущий на девятом месте в Западной конференции, лишился шансов обойти ярославскую команду в таблице

ТАСС, 16 января. Ярославский "Локомотив" стал первой командой Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обеспечившей себе выход в плей-офф турнира.

Во вторник "Локомотив" со счетом 4:2 обыграл нижнекамский "Нефтехимик", а подмосковный "Витязь" уступил московскому "Спартаку" (1:2) и лишился шансов обойти ярославскую команду в таблице.

"Локомотив" набрал 72 очка после 51 матча и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. "Витязь" располагается на 9-й строчке Запада с 38 очками в 51 игре. В регулярном чемпионате каждая команда проведет 68 игр, в плей-офф выйдут по восемь лучших команд из каждой конференции. "Витязь" может догнать "Локомотив" по набранным очкам, но не опередит команду из Ярославля по количеству побед в основное время.

Лучшим результатом "Локомотива" в КХЛ был выход в финал Кубка Гагарина в 2009 году. Тогда команда со счетом 3-4 в серии уступила казанскому "Ак Барсу". Ярославцы принимали участие в плей-офф во всех чемпионатах КХЛ, кроме сезона-2011/12, когда команда не выступала в лиге из-за трагедии, случившейся 7 сентября 2011 года.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

51

29

4

1

3

1

13

133-100

72

2

Динамо М

51

25

6

3

1

3

13

161-119

72

3

Спартак

53

28

3

0

3

4

15

182-150

69

4

СКА

51

28

2

3

1

1

16

159-107

68

5

Торпедо

51

25

3

2

2

1

18

149-129

63

6

Северсталь

50

22

0

3

3

4

18

153-142

57

7

ЦСКА

50

23

2

1

0

4

20

144-116

56

8

Динамо Мн

50

18

4

1

2

3

22

134-133

51

9

Витязь

51

11

3

2

3

3

29

108-178

38

10

Куньлунь РС

53

8

4

4

2

4

31

116-182

38

11

Сочи

52

12

1

2

0

6

31

127-199

36

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

53

26

6

2

3

3

13

167-134

74

2

Авангард

50

22

9

3

0

3

13

148-127

71

3

Салават Юлаев

51

27

3

1

2

2

16

149-110

66

4

Автомобилист

53

20

5

4

3

3

18

129-121

64

5

Лада

53

21

2

3

2

9

16

134-131

63

6

Трактор

52

22

5

1

1

4

19

139-123

61

7

Ак Барс

51

22

6

1

0

2

20

126-111

60

8

Сибирь

52

16

3

4

3

6

20

122-142

55

9

Нефтехимик

53

16

4

1

4

5

23

122-162

51

10

Амур

50

17

2

2

5

3

21

113-127

50

11

Барыс

51

8

4

5

3

5

26

121-157

42

12

Адмирал

50

9

3

3

6

5

24

105-141

41

  

Теги:
КХЛ