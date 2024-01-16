"Локомотив" стал первым участником плей-офф КХЛ

ТАСС, 16 января. Ярославский "Локомотив" стал первой командой Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обеспечившей себе выход в плей-офф турнира.
Во вторник "Локомотив" со счетом 4:2 обыграл нижнекамский "Нефтехимик", а подмосковный "Витязь" уступил московскому "Спартаку" (1:2) и лишился шансов обойти ярославскую команду в таблице.
"Локомотив" набрал 72 очка после 51 матча и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. "Витязь" располагается на 9-й строчке Запада с 38 очками в 51 игре. В регулярном чемпионате каждая команда проведет 68 игр, в плей-офф выйдут по восемь лучших команд из каждой конференции. "Витязь" может догнать "Локомотив" по набранным очкам, но не опередит команду из Ярославля по количеству побед в основное время.
Лучшим результатом "Локомотива" в КХЛ был выход в финал Кубка Гагарина в 2009 году. Тогда команда со счетом 3-4 в серии уступила казанскому "Ак Барсу". Ярославцы принимали участие в плей-офф во всех чемпионатах КХЛ, кроме сезона-2011/12, когда команда не выступала в лиге из-за трагедии, случившейся 7 сентября 2011 года.
1
Локомотив
51
29
4
1
3
1
13
133-100
72
2
Динамо М
51
25
6
3
1
3
13
161-119
72
3
Спартак
53
28
3
0
3
4
15
182-150
69
4
СКА
51
28
2
3
1
1
16
159-107
68
5
Торпедо
51
25
3
2
2
1
18
149-129
63
6
Северсталь
50
22
0
3
3
4
18
153-142
57
7
ЦСКА
50
23
2
1
0
4
20
144-116
56
8
Динамо Мн
50
18
4
1
2
3
22
134-133
51
9
Витязь
51
11
3
2
3
3
29
108-178
38
10
Куньлунь РС
53
8
4
4
2
4
31
116-182
38
11
Сочи
52
12
1
2
0
6
31
127-199
36
1
Металлург
53
26
6
2
3
3
13
167-134
74
2
Авангард
50
22
9
3
0
3
13
148-127
71
3
Салават Юлаев
51
27
3
1
2
2
16
149-110
66
4
Автомобилист
53
20
5
4
3
3
18
129-121
64
5
Лада
53
21
2
3
2
9
16
134-131
63
6
Трактор
52
22
5
1
1
4
19
139-123
61
7
Ак Барс
51
22
6
1
0
2
20
126-111
60
8
Сибирь
52
16
3
4
3
6
20
122-142
55
9
Нефтехимик
53
16
4
1
4
5
23
122-162
51
10
Амур
50
17
2
2
5
3
21
113-127
50
11
Барыс
51
8
4
5
3
5
26
121-157
42
12
Адмирал
50
9
3
3
6
5
24
105-141
41