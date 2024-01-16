"Локомотив" стал первым участником плей-офф КХЛ

Подмосковный "Витязь", идущий на девятом месте в Западной конференции, лишился шансов обойти ярославскую команду в таблице

ТАСС, 16 января. Ярославский "Локомотив" стал первой командой Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обеспечившей себе выход в плей-офф турнира.

Во вторник "Локомотив" со счетом 4:2 обыграл нижнекамский "Нефтехимик", а подмосковный "Витязь" уступил московскому "Спартаку" (1:2) и лишился шансов обойти ярославскую команду в таблице.

"Локомотив" набрал 72 очка после 51 матча и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. "Витязь" располагается на 9-й строчке Запада с 38 очками в 51 игре. В регулярном чемпионате каждая команда проведет 68 игр, в плей-офф выйдут по восемь лучших команд из каждой конференции. "Витязь" может догнать "Локомотив" по набранным очкам, но не опередит команду из Ярославля по количеству побед в основное время.

Лучшим результатом "Локомотива" в КХЛ был выход в финал Кубка Гагарина в 2009 году. Тогда команда со счетом 3-4 в серии уступила казанскому "Ак Барсу". Ярославцы принимали участие в плей-офф во всех чемпионатах КХЛ, кроме сезона-2011/12, когда команда не выступала в лиге из-за трагедии, случившейся 7 сентября 2011 года.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 51 29 4 1 3 1 13 133-100 72 2 Динамо М 51 25 6 3 1 3 13 161-119 72 3 Спартак 53 28 3 0 3 4 15 182-150 69 4 СКА 51 28 2 3 1 1 16 159-107 68 5 Торпедо 51 25 3 2 2 1 18 149-129 63 6 Северсталь 50 22 0 3 3 4 18 153-142 57 7 ЦСКА 50 23 2 1 0 4 20 144-116 56 8 Динамо Мн 50 18 4 1 2 3 22 134-133 51 9 Витязь 51 11 3 2 3 3 29 108-178 38 10 Куньлунь РС 53 8 4 4 2 4 31 116-182 38 11 Сочи 52 12 1 2 0 6 31 127-199 36